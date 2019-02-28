Литовцы вернули в аптеки более 20 тонн просроченных лекарств

В Министерстве здравоохранения отметили, что возросшая внимательность литовцев по отношению к лекарствам является хорошим знаком. Но в целом люди относятся к приему препаратов крайне безответственно.

“Мы не используем все лекарства, предписанные доктором, мы забываем их использовать. Проблема в Литве и других странах состоит в том, что лекарства, например, для снижения кровяного давления потребляются не все, потому что, если человек не чувствует себя плохо, он забывает их пить и запасы накапливаются, и оказывается, что срок годности лекарства истекает”, — пояснила вице-министр здравоохранения Кристина Гарольене.

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В литовском Минздраве напомнили, что неподходящие и ненужные лекарства нужно обязательно возвращать в аптеку. Препараты должны проходить переработку, в противном случае они загрязняют окружающую среду.

Напомним, в этом году, в Украине также вступил в силу закон, который дает право потребителям возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.

Вместе с тем, эксперты сомневаются в эффективности этого документа, поскольку вернуть лекарство потребитель сможет только при наличии данных экспертизы купленного товара.

“Сначала потребитель должен обратиться в лабораторию, которая проверяет лекарственные средства. Такие лаборатории не в каждой области Украины есть. Потребитель должен заплатить за анализы, которые стоят не дешево. И если этот анализ укажет, что лекарства некачественные — тогда он должен обратиться в Гослекслужбу, и только потом — пойти в аптеку. Это — очень длинная и дорогая процедура, потребители не будут тратить на это время и деньги”, — пояснила председатель общественной организации “ФармРада” Елена Прудникова.

Также напомним, профильный комитет Верховной Рады на этой неделе поддержал так называемый “аптечный законопроект”, который предусматривает комплексную реформу рынка в Украине и, в частности, его демонополизацию. Закон обещают вынести на голосование в ближайшее время.