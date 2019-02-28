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Актуальне
Литовці повернули в аптеки більше 20 тонн прострочених ліків

Литовці повернули в аптеки більше 20 тонн прострочених ліків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У 2018 році жителі Литви повернули в аптеки близько 20 тонн прострочених ліків, передає УНН з посиланням на lt.sputniknews.

У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що підвищена уважність литовців щодо ліків є хорошим знаком. Але в цілому люди ставляться до прийому препаратів вкрай безвідповідально.

"Ми не використовуємо всі ліки, приписані лікарем, ми забуваємо їх використовувати. Проблема в Литві та інших країнах полягає в тому, що ліки, наприклад, для зниження кров'яного тиску споживаються не всі, тому що, якщо людина не відчуває себе погано, вона забуває їх пити і запаси накопичуються, і виявляється, що термін придатності ліків закінчується", - пояснила віце-міністр охорони здоров'я Христина Гарольєне.

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У литовському МОЗ нагадали, що невідповідні і непотрібні ліки потрібно обов'язково повертати в аптеку. Препарати повинні проходити переробку, в іншому випадку вони забруднюють навколишнє середовище.

Нагадаємо, в цьому році, в Україні також вступив в силу закон, який дає право споживачам повертати в аптеки лікарські засоби і медичні вироби неналежної якості.

Разом з тим, експерти сумніваються в ефективності цього документа, оскільки повернути ліки споживач зможе тільки при наявності даних експертизи придбаного товару.

"Спочатку споживач має звернутися в лабораторію, яка перевіряє лікарські засоби. Такі лабораторії не в кожній області України є. Споживач повинен заплатити за аналізи, які коштують не дешево. І якщо цей аналіз вкаже, що ліки неякісні - тоді він повинен звернутися до Держлікслужби, і тільки потім - піти в аптеку. Це - дуже довга і дорога процедура, споживачі не будуть витрачати на це час і гроші", - пояснила голова громадської організації "Фармрада" Олена Прудникова.

Також нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради на цьому тижні підтримав так званий "аптечний законопроект", який передбачає комплексну реформу ринку в Україні і, зокрема, його демонополізацію. Закон обіцяють винести на голосування найближчим часом.

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