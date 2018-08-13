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Лето продемонстрировало рост спроса на недвижимость - эксперт

Киев • УНН

 • 10871 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Спрос на жилье на первичном рынке недвижимости в июле был высоким. Об этом комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

Лето продемонстрировало рост спроса на недвижимость - эксперт

"Много квартир было продано застройщиками в июле. Мое мнение, что дело в том, что доллар начал расти. В средине июля доллар стоил где-то 26,2, сейчас 27,3-27,4, то есть больше чем на гривну подорожал доллар, и это и было толчком для увеличения спроса на недвижимость", - пояснил эксперт, напомнив, что как правило июль абсолютно не сезон в сфере продажи жилья.

Но рост курса доллара внес свои коррективы и в июле рынок "первички" был активным. Эксперт прогнозирует, что спрос на жилье в новостройках будет активным и далее.

Напомним, крупные застройщики, такие как, например, "Киевгорстрой", предлагают инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.

Украинские Национальные Новости

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