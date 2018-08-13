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Літо продемонструвало зростання попиту на нерухомість - експерт

Київ • УНН

 • 10871 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Попит на житло на первинному ринку нерухомості в липні був високим. Про це коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Денис Шульга.

Літо продемонструвало зростання попиту на нерухомість - експерт

"Багато квартир було продано забудовниками у липні. Моя думка, що справа в тому, що долар почав рости. У середині липня долар коштував десь 26,2, зараз 27,3-27,4, тобто більше ніж на гривню подорожчав долар, і це і було поштовхом для збільшення попиту на нерухомість", - пояснив експерт, нагадавши, що як правило, липень абсолютно не сезон у сфері продажу житла.

Але зростання курсу долара внесло свої корективи і у липні ринок "первинки" був активним. Експерт прогнозує, що попит на житло в новобудовах буде активним і далі.

Нагадаємо, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або знижку в умовах стовідсоткової оплати.

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.

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