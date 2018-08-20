Пожилая женщина избила девочку на столичной Оболони

В отделе коммуникации подтвердили факт избиения женщиной 11-летней девочки в Оболонском районе Киева, в связи с чем начато правоохранителями проверку.



"Сейчас проводится проверка всех обстоятельств. С обеих сторон написаны заявления", - сказали в полиции.



Как сообщалось в соцсетях, вчера вечером женщина пожилого возраста на улице Озерной на столичной Оболони побила 11-летнюю девочку, которая каталась на роликах со свое подругой. Впоследствии женщина набросилась и на отца девочки, который спросил ее, почему она побила его дочь.



Как сообщал УНН, в Каменском Днепропетровской области активист побил врача.