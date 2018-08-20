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Пожилая женщина избила девочку на столичной Оболони

Киев • УНН

 • 12285 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Облонском районе Киева женщина пожилого возраста побила 11-летнюю девочку. Полиция по данному факту сейчас проводит проверку. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Пожилая женщина избила девочку на столичной Оболони

В отделе коммуникации подтвердили факт избиения женщиной 11-летней девочки в Оболонском районе Киева, в связи с чем начато правоохранителями проверку.

"Сейчас проводится проверка всех обстоятельств. С обеих сторон написаны заявления", - сказали в полиции.

Как сообщалось в соцсетях, вчера вечером женщина пожилого возраста на улице Озерной на столичной Оболони побила 11-летнюю девочку, которая каталась на роликах со свое подругой. Впоследствии женщина набросилась и на отца девочки, который спросил ее, почему она побила его дочь.

Как сообщал УНН, в Каменском Днепропетровской области активист побил врача.

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