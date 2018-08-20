Літня жінка побила дівчинку на столичній Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Облонському районі Києва жінка літнього віку побила 11-річну дівчину. Поліція за цим фактом наразі проводить перевірку. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції Києва.
У відділі комунікації підтвердили факт побиття жінкою 11-річної дівчинки в Оболонському районі Києва, у зв’язку з чим розпочато правоохоронцями перевірку.
"Наразі проводиться перевірка всіх обставин. З обох сторін написані заяви", - сказали у поліції.
Як повідомлялося у соцмережах, вчора ввечері жінка літнього віку на вулиці Озерній на столичній Оболоні побила 11-річну дівчинку, яка каталася на роликах зі своє подругою. Згодом жінка накинулася і на батька дівчинки, який запитав її, чому вона побила його доньку.
Як повідомляв УНН, у Кам’янському Дніпропетровської області активіст побив лікаря.