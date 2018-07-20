Самолеты ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты ХАМАС в секторе Газа

“Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты”, — говорится в документе. “Ранее сегодня самолеты и танки израильской армии уже наносили удары по военным объектам ХАМАС”, — отметили военные, добавив, что “армия рассматривает со всей серьезностью сегодняшний инцидент, а также враждебную деятельность, осуществляемую ХАМАС в последние месяцы”. “ХАМАС решился на эскалацию ситуации в области безопасности и будет нести ответственность за свои действия”, — подчеркнули в армии.

Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в ходе посещения города Сдерот, что движение ХАМАС, который с 2007 года удерживает власть в секторе Газа, намеренно толкает Израиль на проведение там масштабной военной операции и лишает его возможности выбора. В ходе последнего обмена ударами на границе 19 июля израильский танк атаковал пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный и минометный обстрел территории еврейского государства.

Как сообщал УНН, недавно Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии.