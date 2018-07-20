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Літаки ВПС Ізраїлю почали масштабний наліт на об'єкти ХАМАС в секторі Гази

Літаки ВПС Ізраїлю почали масштабний наліт на об'єкти ХАМАС в секторі Гази

Київ • УНН

 • 12101 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Ізраїльські літаки почали в п’ятницю масштабний наліт на об’єкти руху ХАМАС в секторі Гази у відповідь на обстріл солдатів в районі кордону. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в поширеному комюніке, інформує УНН.

“Винищувачі ВПС Ізраїлю почали масштабний наліт на військові об’єкти ХАМАС по всьому сектору Гази у відповідь на серйозний інцидент, в ході якого на кордоні піддалися обстрілу ізраїльські солдати”, — йдеться в документі. “Раніше сьогодні літаки і танки ізраїльської армії вже наносили удари по військових об’єктах ХАМАС”, — відзначили військові, додавши, що “армія розглядає з усією серйозністю сьогоднішній інцидент, а також ворожу діяльність, здійснювану ХАМАС в останні місяці”. “ХАМАС зважився на ескалацію ситуації в області безпеки і буде нести відповідальність за свої дії”, — підкреслили в армії.

Раніше в п’ятницю міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив в ході відвідин міста Сдерот, що рух ХАМАС, який з 2007 року утримує владу в секторі Гази, навмисно штовхає Ізраїль на проведення там масштабної військової операції і позбавляє його можливості вибору. В ході останнього обміну ударами на кордоні 19 липня ізраїльський танк атакував пост ХАМАС в секторі Гази у відповідь на ракетний і мінометний обстріл території єврейської держави.

Як повідомляв УНН, нещодавно Ізраїль завдав ракетного удару по військовій позиції на півночі Сирії.

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