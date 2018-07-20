Літаки ВПС Ізраїлю почали масштабний наліт на об'єкти ХАМАС в секторі Гази

“Винищувачі ВПС Ізраїлю почали масштабний наліт на військові об’єкти ХАМАС по всьому сектору Гази у відповідь на серйозний інцидент, в ході якого на кордоні піддалися обстрілу ізраїльські солдати”, — йдеться в документі. “Раніше сьогодні літаки і танки ізраїльської армії вже наносили удари по військових об’єктах ХАМАС”, — відзначили військові, додавши, що “армія розглядає з усією серйозністю сьогоднішній інцидент, а також ворожу діяльність, здійснювану ХАМАС в останні місяці”. “ХАМАС зважився на ескалацію ситуації в області безпеки і буде нести відповідальність за свої дії”, — підкреслили в армії.

Раніше в п’ятницю міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив в ході відвідин міста Сдерот, що рух ХАМАС, який з 2007 року утримує владу в секторі Гази, навмисно штовхає Ізраїль на проведення там масштабної військової операції і позбавляє його можливості вибору. В ході останнього обміну ударами на кордоні 19 липня ізраїльський танк атакував пост ХАМАС в секторі Гази у відповідь на ракетний і мінометний обстріл території єврейської держави.

Як повідомляв УНН, нещодавно Ізраїль завдав ракетного удару по військовій позиції на півночі Сирії.