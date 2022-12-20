Самолеты Турции, застрявшие в аэропорту Борисполя, отправились на базу

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"Два самолета А400М Турции, которые приземлились в Украине для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и застряли в аэропорту "Борисполь" из-за закрытия воздушного пространства, вылетели на базу Кайсери", - говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

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Украина закрыла воздушное пространство для всех полетов после того, как россия начала военные действия в стране. Европейский авиационный регулятор также предупредил об опасности полетов в районах, граничащих с россией и белоруссией.