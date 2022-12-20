Літаки Туреччини, що застрягли в аеропорту Борисполя, вирушули на базу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Два турецькі літаки, які застрягли в Україні через закриття повітряного простору, вилетіли до Туреччини, інформує УНН.
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"Два літаки А400М Туреччини, які приземлилися в Україні для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян та застрягли в аеропорту "Бориспіль" через закриття повітряного простору, вилетіли на базу Кайсері", - йдеться у повідомленні Міноборони Туреччини у Twitter.
Доповнення
Україна закрила повітряний простір для всіх польотів після того, як росія розпочала воєнні дії в країні. Європейський авіаційний регулятор також попередив про небезпеку польотів у районах, що межують із росією та білоруссю.