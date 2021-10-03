Самолет с 6 пассажирами на борту врезался в здание под Миланом: никто не выжил
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В воскресенье небольшой самолет врезался в пустое двухэтажное офисное здание в пригороде Милана. Все шесть человек, находившиеся на борту самолета погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rai.
Детали
Трагедия случилась в городке Сан Донато Миланезе недалеко Милана.
По предварительной информации, в самолете, что вылетел из Линате на Сардинию, было шесть человек: пилот и 5 пассажиров. Все они погибли в результате трагедии.
Здание, в которое попал самолет, было пустым и находится на реконструкции, ранее использовалась как офисы и места для стоянки.
Местные жители вспоминают, что это уже не первый подобный случай. Так, в 2003 году туристический самолет Lear Jet 45 врезался неподалеку в здание. Тогда два пилота погибли в аварии.
#Milano, #aereo precipitato. Prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco. Da notizie assunte sarebbero state 8 le persone a bordo del velivolo, 2 membri d’equipaggio e 6 passeggeri [#3ottobre 15:15] pic.twitter.com/qngzPPDsyM— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021