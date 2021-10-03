Літак з 6 пасажирами на борту врізався в будівлю під Міланом: ніхто не вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У неділю невеликий літак врізався в порожній двоповерховий офісний будинок в передмісті Мілана. Всі шість осіб, що знаходились на борту літака загинули. Про це інформує УНН з посиланням на Rai.
Деталі
Трагедія трапилась в містечку Сан Донато Міланезе неподалік Мілана.
За попередньою інформацією, в літаку, що вилетів з Лінате на Сардинію, було шість осіб: пілот і 5 пасажирів. Всі вони загинули в результаті трагедії.
Будівля, в яку потрапив літак, є порожньою та знаходиться на реконструкції, що раніше використовувалася як офіси і місця для стоянки.
Місцеві жителі, згадують, що це вже не перший подібний випадок. Так, у 2003 році туристичний літак Lear Jet 45 врізався неподалік в будівлю. Тоді два пілоти загинули в аварії.
#Milano, #aereo precipitato. Prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco. Da notizie assunte sarebbero state 8 le persone a bordo del velivolo, 2 membri d’equipaggio e 6 passeggeri [#3ottobre 15:15] pic.twitter.com/qngzPPDsyM— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021