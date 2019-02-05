Самолет-разведчик ВМФ США пролетел у берегов Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США EP-3E Orion Aries II утром во вторник совершил полёт над Чёрным морем у берегов Крыма. Об этом передаёт УНН со ссылкой на данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Так, самолет, вылетевший с авиабазы на Крите, прибыл в акваторию Чёрного моря около 10:35 по Киеву. В 10:55 он приступил к разведывательному полёту вдоль побережья Черного моря, около 12:00 приблизился к береговой линии окупированного Крыма на расстоянии 33 километров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В рамках мисии НАТО в Черное море войдет немецкий военный корабль
Как сообщал УНН, 30 января, сразу три американских самолета провели патрулирование у берегов оккупированного Крыма.