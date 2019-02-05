Літак-розвідник ВМФ США пролетів біля берегів Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Літак радіоелектронної розвідки військово-морського флоту США EP-3E Orion Aries II вранці у вівторок здійснив політ над Чорним морем біля берегів Криму. Про це передає УНН з посиланням на дані моніторингового ресурсу PlaneRadar.
Так, літак, що вилетів з авіабази на Криті, прибув в акваторію Чорного моря близько 10:35 за Києвом. О 10:55 він приступив до розвідувального польоту уздовж узбережжя Чорного моря, близько 12:00 наблизився до берегової лінії окупували Криму на відстані 33 кілометрів.
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Як повідомляв УНН, 30 січня, одразу три американські літаки провели патрулювання біля берегів окупованого Криму.