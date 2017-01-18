Самолет палубного базирования потерпел крушение на военной базе в Миссисипи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На военной базе в штате Миссисипи разбился учебный самолет T-45C Goshawk, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что инцидент произошел днем 17 января. По данным агентства, на борту самолета находились пилот-инструктор и ученик.
Уточняется, что во время аварии им удалось катапультироваться. В настоящее время они находятся в больнице в стабильном состоянии.
Как сообщал УНН, на месте авиационной катастрофы самолета Boeing 747 неподалеку от Бишкека в Кыргызстане во время поисково-спасательных работ найден второй черный ящик.