Літак палубного базування зазнав аварії на військовій базі у Міссісіпі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На військовій базі в штаті Міссісіпі розбився навчальний літак T-45C Goshawk, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Відзначається, що інцидент стався вдень 17 січня. За даними агентства, на борту літака перебували пілот-інструктор і учень.
Уточнюється, що під час аварії їм вдалося катапультуватися. В даний час вони знаходяться в лікарні в стабільному стані.
Як повідомляв УНН, на місці авіаційної катастрофи літака Boeing 747 неподалік від Бішкека у Киргизстані під час пошуково-рятувальних робіт знайдено другу чорну скриньку.