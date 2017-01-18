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Літак палубного базування зазнав аварії на військовій базі у Міссісіпі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На військовій базі в штаті Міссісіпі розбився навчальний літак T-45C Goshawk, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Відзначається, що інцидент стався вдень 17 січня. За даними агентства, на борту літака перебували пілот-інструктор і учень.

Уточнюється, що під час аварії їм вдалося катапультуватися. В даний час вони знаходяться в лікарні в стабільному стані.

Як повідомляв УНН, на місці авіаційної катастрофи літака Boeing 747 неподалік від Бішкека у Киргизстані під час пошуково-рятувальних робіт знайдено другу чорну скриньку.

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