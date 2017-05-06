Самолет времен Второй мировой нашли у недостроенного Керченского моста

Согласно сообщению, строители Керченского моста со дна Керченского пролива подняли советский самолет - одномоторный истребитель Р-40, известный под названием "Киттихаук". Он был обнаружен на дне по периметру строительства в 6 км от таманского берега.

Отмечается, что краном из глубины 9 м был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны.

Сохранилось вооружение - шесть пулеметов "Кольт-Браунинг" калибра 12,7 мм с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу пилота.

Также отмечается, что это самолет американского производства. Он пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет.

Подводные исследования поисковых систем позволили предположить, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и участвовала в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

Напомним, В.Путин назвал Крымский мост "объектом общенационального значения".

Россия возводит мост через Керченский пролив, который должен соединить аннексированный в 2014 году Крым с РФ.