Самолет времен Второй мировой нашли у недостроенного Керченского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Экипаж плавучего крана, который задействован в основных строительно-монтажных работах Керченского моста, помог поисковикам поднять со дна Керченского пролива самолет времен Второй мировой войны. Об этом сообщает "Крымский мост", передает УНН.
Согласно сообщению, строители Керченского моста со дна Керченского пролива подняли советский самолет - одномоторный истребитель Р-40, известный под названием "Киттихаук". Он был обнаружен на дне по периметру строительства в 6 км от таманского берега.
Отмечается, что краном из глубины 9 м был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны.
Сохранилось вооружение - шесть пулеметов "Кольт-Браунинг" калибра 12,7 мм с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу пилота.
Также отмечается, что это самолет американского производства. Он пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет.
Подводные исследования поисковых систем позволили предположить, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и участвовала в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.
Напомним, В.Путин назвал Крымский мост "объектом общенационального значения".
Россия возводит мост через Керченский пролив, который должен соединить аннексированный в 2014 году Крым с РФ.