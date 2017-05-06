Літак часів Другої світової знайшли біля недобудованого Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Екіпаж плавучого крану, який задіяний в основних будівельно-монтажних роботах Керченського мосту, допоміг пошуковикам підняти з дна Керченської протоки літак часів Другої світової війни. Про це повідомляє “Кримський міст”, передає УНН.
Згідно з повідомленням, будівельники Керченського мосту з дна Керченської протоки підняли радянський літак - одномоторний винищувач Р-40, відомий під назвою “Кіттіхаук”. Він був виявлений на дні за периметром будівництва в 6 км від таманського берега.
Зазначається, що краном з глибини 9 м було піднято фюзеляж з крилами і хвостовою частиною вагою понад 3,5 тонни.
Збереглося озброєння - шість кулеметів “Кольт-Браунінг” калібру 12,7 мм з боєкомплектом, частково вціліла приладова дошка і крісло пілота, а також двигун з маркуванням. Вона допоможе встановити точну належність повітряного судна, обставини його загибелі і долю пілота.
Також наголошується, що це літак американського виробництва. Він пролежав на дні Керченської протоки більше 70 років.
Підводні дослідження пошукових систем дозволили припустити, що бойова машина служила в штурмовому авіаполку ВПС Чорноморського флоту СРСР і брала участь в Керченсько-ельтигенській десантній операції в 1943 році.
Нагадаємо, В.Путін назвав Кримський міст "об'єктом загальнонаціонального значення".
Росія зводить міст через Керченську протоку, який має з'єднати анексований у 2014 році Крим з РФ.