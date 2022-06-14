Письмо против Гетманцева: в Галицком академическом хоре не знают о подписи их хормейстера, который сейчас за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Хормейстер Галицкого академического камерного хора Святослав Гоба, подписавшийся под письмом об отставке главы налогового комитета ВР, секретаря Нацсовета восстановления Даниила Гетманцева, не сообщил коллектив о своей подписи. Сейчас Гоба находится за границей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе хора.
Подпись Гобы в письме значится под номером 7550.
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“Гоба сейчас за границей. Руководство не знает, никто ничего не знает (о подписи Гобы под обращением против Гетманцева - ред.)... Это его личное мнение. Ни коллектив ничего не знает, ни руководство”, - отметили в пресс-службе.
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Ранее несколько предприятий также сообщили УНН, что их сотрудники высказали только личное мнение, подписав обращение об отставке Гетманцева. В Институте безопасности АЭС НАН Украины, в ПАО “Запорожсталь”, “ПриватБанке” и "Domino’s Pizza” отметили, что мнение их работников не является позицией компании.
В то же время в компании Bolt, курьер которой также подписался под обращением, отметили, что курьеры и водители не являются сотрудниками компании и работают на партнерских началах, поэтому подпись под письмом является личным мнением работника.
А в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, что у них даже не работает мужчина, подписавший это обращение.
Напомним
Некоторые бизнесмены Украины подписали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева. Журналисты решили выяснить, существует ли хотя бы какая-то модерация подписчиков во избежание так называемой “ботофермы”.
Для этого — зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы о гусях) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, — сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должностей.
Кроме несуществующих компаний, к подписантам письма присоединились военнослужащие, пенсионеры, работники ГНС, студенты, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.