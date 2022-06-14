Лист проти Гетманцева: у Галицькому академічному хорі не знають про підпис їх хормейстера, який зараз за кордоном

Підпис Гоби у листі значиться під номером 7550.

Цитата

“Гоба зараз за кордоном. Керівництво не знає, ніхто нічого не знає (щодо підпису Гоби під зверненням проти Гетманцева - ред.)... То його особиста думка. Ані колектив нічого не знає, ані керівництво”, - зазначили у пресслужбі.

До теми

Раніше декілька підприємств також повідомили УНН, що їхні співробітники висловили лише особисту думку, підписавши звернення щодо відставки Гетманцева. В Інституті безпеки АЕС НАН України, у ПАТ “Запоріжсталь”, “ПриватБанку” та "Domino’s Pizza” зазначили, що думка їхніх працівників не є позицією компанії.

Водночас у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням, зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії та працюють на партнерських засадах, тому підпис під листом є особистою думкою працівника.

А у компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, що в них навіть не працює чоловік, який підписав це звернення.

Нагадаємо

Деякі бізнесмени України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева. Журналісти вирішили з’ясувати, чи існує хоча б якась модерація підписників аби уникнути так званої “ботоферми”.

Для цього — зареєстрували понад 10 неіснуючих компаній, серед яких була й компанія OCHE (в перекладі з італійської — Гуси, з якими зараз активно асоціюють пана Гетманцева через його фразу про гусей) — номер у списку 17429. Виявилося, що жодної перевірки на реальність компаній — немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, — наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посад.

Окрім неіснуючих компаній, до підписантів листа приєдналися військовослужбовці, пенсіонери, працівники ДПС, студенти, бібліотекарі, конструктор, двоє пілотів цивільної авіації та касир музею. Усі вони — проти підвищення податків, хоча зарплата, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.