Лист проти Гетманцева: у Галицькому академічному хорі не знають про підпис їх хормейстера, який зараз за кордоном

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 47307 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 82011 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 90199 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 100129 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 96978 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 87344 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 91913 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 239871 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150715 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172851 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 61526 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 97038 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124459 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 117653 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 78729 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 52139 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 239892 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 511885 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 460391 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 665387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 22463 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 37753 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 78729 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124459 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117909 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Лист проти Гетманцева: у Галицькому академічному хорі не знають про підпис їх хормейстера, який зараз за кордоном

Лист проти Гетманцева: у Галицькому академічному хорі не знають про підпис їх хормейстера, який зараз за кордоном

Київ • УНН

 • 298599 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Хормейстер Галицького академічного камерного хору Святослав Гоба, який підписався під листом щодо відставки голови податкового комітету ВР, секретаря Нацради відновлення Данила Гетманцева, не повідомив колектив про свій підпис. Зараз Гоба перебуває за кордоном. Про це УНН повідомили у пресслужбі хору.

Підпис Гоби у листі значиться під номером 7550.

Цитата

“Гоба зараз за кордоном. Керівництво не знає, ніхто нічого не знає (щодо підпису Гоби під зверненням проти Гетманцева - ред.)... То його особиста думка. Ані колектив нічого не знає, ані керівництво”, - зазначили у пресслужбі.

До теми

Раніше декілька підприємств також повідомили УНН, що їхні співробітники висловили лише особисту думку, підписавши звернення щодо відставки Гетманцева. В Інституті безпеки АЕС НАН України, у ПАТ “Запоріжсталь”, “ПриватБанку” та "Domino’s Pizza” зазначили, що думка їхніх працівників не є позицією компанії.

Водночас у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням, зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії та працюють на партнерських засадах, тому підпис під листом є особистою думкою працівника.

А у компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, що в них навіть не працює чоловік, який підписав це звернення.

Нагадаємо

Деякі бізнесмени України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева. Журналісти вирішили з’ясувати, чи існує хоча б якась модерація підписників аби уникнути так званої “ботоферми”. 

Для цього — зареєстрували понад 10 неіснуючих компаній, серед яких була й компанія OCHE (в перекладі з італійської — Гуси, з якими зараз активно асоціюють пана Гетманцева через його фразу про гусей) — номер у списку 17429. Виявилося, що жодної перевірки на реальність компаній — немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, — наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посад.

Окрім неіснуючих компаній, до підписантів листа приєдналися військовослужбовці, пенсіонери, працівники ДПС, студенти, бібліотекарі, конструктор, двоє пілотів цивільної авіації та касир музею. Усі вони — проти підвищення податків, хоча зарплата, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33