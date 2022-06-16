Лесные пожары выжгли 1600 гектаров леса в испанской Каталонии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Три лесных пожара уничтожили 1600 гектаров сосен и кустарников на востоке Испании со среды. Жара в стране достигла рекордно высокого уровня. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
По сообщению региональной пожарной службы Каталонии, сотни пожарных, 120 грузовиков и 19 самолетов сражаются с огнем у городов Бальдомар, Корбера-д'Эбре и Кастельяр-Рибера.
Большинство усилий было сосредоточено на Бальдомаре, где огонь грозит уничтожить 20 000 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий.
Некоторые дома были эвакуированы, как и детский центр с 54 несовершеннолетними.
Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Государственное метеорологическое агентство AEMET сообщило, что большие участки страны "стыкаются с высоким или экстремальным" риском лесных пожаров.
Дополнение
По состоянию на 5 июня площадь пожаров в Испании была на 34% меньше, чем за тот же период 2021 года, и является самой низкой с 2018 года. Однако с прошлой недели сочетание жаркой погоды и ветра вызвало лесные пожары по всей стране.
Палящее солнце обрушилось на Испанию с конца прошлой недели, что является самой ранней волной тепла с 1981 года, когда во многих частях страны температура превысила 40 градусов по Цельсию. Ночные температуры также очень высоки и составляют от 20 C до 25 C.