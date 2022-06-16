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Лісові пожежі випалили 1600 гектарів лісу в іспанській Каталонії

Лісові пожежі випалили 1600 гектарів лісу в іспанській Каталонії

Київ • УНН

 • 172380 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Три лісові пожежі знищили 1600 гектарів сосен та чагарників на сході Іспанії з середи. Спека в країні досягла рекордно високого рівня. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

За повідомленням регіональної пожежної служби Каталонії, сотні пожежників, 120 вантажівок та 19 літаків борються із вогнем біля міст Бальдомар, Корбера-д'Ебре та Кастельяр-Рібера.

Більшість зусиль було зосереджено на Бальдомарі, де вогонь загрожує знищити 20 000 гектарів лісу та сільськогосподарських угідь.

Деякі будинки були евакуйовані, як і дитячий центр із 54 неповнолітніми.

Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Державне метеорологічне агентство AEMET повідомило, що великі ділянки країни "стикаються з високим чи екстремальним" ризиком лісових пожеж.

Доповнення

Станом на 5 червня площа пожеж в Іспанії була на 34% меншою, ніж за той же період 2021 року, і є найнижчою з 2018 року. Проте з минулого тижня поєднання спекотної погоди та вітру викликало лісові пожежі по всій країні.

Палюче сонце обрушилося на Іспанію з кінця минулого тижня, що є ранньою хвилею тепла з 1981 року, коли в багатьох частинах країни температура перевищила 40 градусів за Цельсієм. Нічні температури також надзвичайно високі і становлять від 20 C до 25 C.

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