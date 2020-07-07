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Лесные пожары в Луганской области: количество жертв возросло до четырех

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли четыре человека, девять человек госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+ 38) произошло распространение пожара на с. Смоляниновое Новоайдарского района. Предварительно 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, пожарные ликвидируют пожар вблизи села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого (верховой) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. 16 ед. тех., из них от ГСЧС 48 чел. о/с и 12 ед. техники.

Как сообщалось, в Луганской области начали эвакуацию жителей поселков Вовче и Смоляниновое из-за лесного пожара, который приблизился к населенным пунктам.

Напомним, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га.

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