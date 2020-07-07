Лісові пожежі у Луганській області: кількість жертв зросла до чотирьох

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло четверо людей, дев’ять осіб госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 4 особи загинули та 9 осіб госпіталізовані до лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу села Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва (квартал 79), площа якої (верхова) складає близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. 16 од. тех., з них від ДСНС 48 чол. о/с та 12 од. техніки.

Як повідомлялося, у Луганській області почали евакуацію жителів селищ Вовче та Смолянінове через лісову пожежу, яка наблизилася до населених пунктів.

Нагадаємо, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га.

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