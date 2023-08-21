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Лесной пожар на Тенерифе был вызван преднамеренно

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Региональный президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил в воскресенье, что полиция подтвердила, что лесной пожар, который бушует на испанском туристическом острове Тенерифе, был вызван намеренно. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали 

Клавихо сказал, что полиция ведет три линии расследования, но не отметил есть ли уже подозреваемые, которых арестовали. 

Издание пишет, что  улучшение погодных условий помогло пожарным в течение ночи добиться успеха в борьбе с пожаром, который вышел из-под контроля в течение последних пяти’дней, сообщили власти в воскресенье.

«Ночь была очень тяжелой, но благодаря работе пожарных результаты были очень положительными», — сказала на пресс-конференции губернатор Тенерифе Роза Давила.

Напомним

Лесной пожар на испанском острове Тенерифе вышел из-под контроля из-за жаркой, сухой и ветреной погоды. Пришлось эвакуировать людей из 11 городов.

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