Лісова пожежа на Тенерифе була спричинена навмисно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Регіональний президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив у неділю, що поліція підтвердила, що лісова пожежа, яка вирує на іспанському туристичному острові Тенеріфе, була спричинена навмисно. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.
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Клавіхо сказав, що поліція веде три лінії розслідування, але не зазначив чи вже є підозрювані, яких заарештували.
Видання пише, що поліпшення погодних умов допомогло пожежникам протягом ночі досягти успіху в боротьбі з пожежею, яка вийшла з-під контролю протягом останніх п’яти днів, повідомила влада в неділю.
«Ніч була дуже важкою, але завдяки роботі пожежників результати були дуже позитивними», — сказала на пресконференції губернатор Тенеріфе Роза Давіла.
Нагадаємо
Лісова пожежа на іспанському острові Тенерифе вийшла з-під контролю через спекотну, суху та вітряну погоду. Довелося евакуювати людей з 11 міст.