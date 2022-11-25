Лишь 37% поездов доехали вовремя: в Укрзализныце рассказали о "худшем дне" с задержками в движении

Цитата

"Вчера был худший день по выполнению графика движения пассажирских поездов за всю историю моих наблюдений. Только 37% поездов доехали вовремя", - отметил Камышин в Telegram.

Детали

В то же время он указал, что в УЗ в эти дни не отменили ни одного поезда дальнего следования. "Ни одного. Да, задерживали. Некоторые поезда задерживали очень. Поезд Краматорск-Киев задержали почти на 16 часов. Но не отменили ни одного", - отметил чиновник.

"За выходные разгребемся и выйдем на график", – пообещал он.

Дополнение

Из-за ракетных атак рф на энергетическую инфраструктуру 23 ноября ряд поездов Укрзализныци отставал от графика.

24 ноября более 400 пассажиров рейса Интерсити+ №711 из Краматорска, проведших в пути почти сутки, прибыли в Киев.