Після майже доби в дорозі: Інтерсіті з Краматорська у Києві зустріли чаєм та сендвічами

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"Більше ніж 400 пасажирів рейсу Інтерсіті+ №711 з Краматорська, які провели в дорозі майже добу, нарешті прибули до Києва. Залізничники зустріли всіх, напоїли гарячим чаєм, роздали сендвічі, які нам люб'язно вже вкотре надали наші партнери з World Central Kitchen", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що всім пасажирам, у кого були пересадки на інші рейси, знайшли місця в поїздах потрібного напрямку. Частина пасажирів уже вирушила далі за своїм маршрутом, інша - очікує на свої рейси.

Водночас, повідомили в УЗ, деякі поїзди продовжують рухатись із затримками. Станом на зараз 50 потягів затримуються на годину й більше, 4 рейси — в межах години, інші йдуть графіком. Найбільші затримки у рейсів №119/120 Запоріжжя — Львів (13 год 58 хв) та №5/6 Запоріжжя — Рахів (13 год 30 хв).

Нагадаємо

Станом на 9 ранку через знеструмлення залізничної інфраструктури України п'ять потягів затримувалися більше ніж на 10 годин.