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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25897 перегляди

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П'ять потягів затримуються більше ніж на 10 годин – УЗ

П'ять потягів затримуються більше ніж на 10 годин – УЗ

Київ • УНН

 • 1050993 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через знеструмлення залізничної інфраструктури України п'ять потягів затримуються більше ніж на 10 годин. Найважча ситуація з рейсом Краматорськ-Київ – він затримується майже на 13 годин. Про це йдеться в Telegram Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

Станом на 9:00 ранку 95 потягів продовжують рух. Через знеструмлення великої частини мережі 81 з них має затримку понад годину, з них 5 – понад 10 годин. Це потяги сполучення:

• №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);

• №749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);

• №17 Харків-Ужгород (+11:04);

• №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

• №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

Цитата

"Технічно найскладніші затримки - це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж - маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення. Детально інформуємо всіх міжнародних партнерів - вони надають виділені локомотиви, щоб забезпечити стикування, будуть допомагати українцям, що прибувають на їхні вокзали", - ідеться у повідомленні.

Додамо

На вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

Пасажири, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, мають можливість з тим самим квитком сісти на наступний рейс того самого напрямку.

Нагадаємо

Укрзалізниця повідомила про евакуаційний потяг, який курсуватиме від Покровська до Львова.

Українські Національні Новини

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