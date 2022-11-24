"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 24 листопада

Деталі

Евакуаційний потяг відправиться сьогодні о 16:30 з Покровська та прибуде до Львова. Потяг також зробить зупинку в Дніпрі.

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В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись. Також наголосили, що потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах.

Додамо

Укрзалізниця запустила додатковий рейс до Херсона сьогодні, 23 листопада, і з Херсона до Києва 24 листопада.