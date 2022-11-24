"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 24 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова, сообщает УНН.
Детали
Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.
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В “Укрзализнице” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.
Добавим
Укрзализныця запустила дополнительный рейс в Херсон сегодня, 23 ноября, и из Херсона в Киев 24 ноября.