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Пять поездов задерживаются более чем на 10 часов – УЗ

Пять поездов задерживаются более чем на 10 часов – УЗ

Киев • УНН

 • 1050993 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из-за обесточивания железнодорожной инфраструктуры Украины пять поездов задерживаются более чем на 10 часов. Самая тяжелая ситуация с рейсом Краматорск-Киев – он задерживается почти на 13 часов. Об этом говорится в Telegram Укрзализныци, передает УНН.

Детали

По состоянию на 9 часов утра 95 поездов продолжают движение. Из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа, из них 5 – более 10 часов. Это поезда сообщения:

• №711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);

• №749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);

• №17 Харьков-Ужгород (+11:04);

• №119 Запорожье-Львов (+10:58);

• №3 Запорожье-Ужгород (+10:17).

Цитата

"Технически самые сложные задержки - это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же - должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута - на Краматорск (712) и на Днепр (732) - были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления. Подробно информируем всех международных партнеров - они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, помогать украинцам, которые прибывают на их вокзалы", - говорится в сообщении.

Добавим

На вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

Пассажиры, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успели на свои рейсы, имеют возможность с тем же билетом сесть на следующий рейс того же направления.

Напомним

Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова.

Украинские Национальные Новости

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