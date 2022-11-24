После почти суток в пути: Интерсити из Краматорска в Киеве встретили чаем и сэндвичами

Цитата

"Более 400 пассажиров рейса Интерсити+ №711 из Краматорска, которые провели в дороге почти сутки, наконец прибыли в Киев. Железнодорожники встретили всех, напоили горячим чаем, раздали сэндвичи, которые нам любезно в очередной раз предоставили наши партнеры из World Central Kitchen", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что всем пассажирам, у которых были пересадки на другие рейсы, нашли места в поездах нужного направления. Часть пассажиров уже отправилась дальше по своему маршруту, другая - ожидает своих рейсов.

В то же время, сообщили в УЗ, некоторые поезда продолжают двигаться с задержками. По состоянию на сейчас 50 поездов задерживаются на час и больше, 4 рейса — в пределах часа, остальные идут по графику. Наибольшие задержки у рейсов №119/120 Запорожье — Львов (13 ч 58 мин) и №5/6 Запорожье — Рахов (13 ч 30 мин).

Напомним

По состоянию на 9 утра из-за обесточивания железнодорожной инфраструктуры Украины пять поездов задерживались более чем на 10 часов.