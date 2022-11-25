Лише 37% поїздів доїхали вчасно: в Укрзалізниці розповіли про "найгірший день" з затримками в русі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Після атаки російських окупантів на Україну 23 листопада напередодні лише 37% поїздів доїхали вчасно, розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, пише УНН.
Цитата
"Вчора був найгірший день по виконанню графіка руху пасажирських поїздів за всю історію моїх спостережень. Тільки 37% поїздів доїхали вчасно", - зазначив Камишін у Telegram.
Деталі
Водночас він вказав, що в УЗ у ці дні не відмінили жодного потяга дальнього слідування. "Жодного. Так, затримували. Деякі поїзди затримували дуже. Поїзд Краматорськ-Київ затримали майже на 16 годин. Але не відмінили жодного", - зазначив посадовець.
"За вихідні розгребемось і вийдемо на графік", - пообіцяв він.
Доповнення
Через ракетні атаки рф на енергетичну інфраструктуру 23 листопада низка поїздів Укрзалізниці відставала від графіку.
24 листопада понад 400 пасажирів рейсу Інтерсіті+ №711 з Краматорська, які провели в дорозі майже добу, прибули до Києва.