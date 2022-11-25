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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Лише 37% поїздів доїхали вчасно: в Укрзалізниці розповіли про "найгірший день" з затримками в русі

Лише 37% поїздів доїхали вчасно: в Укрзалізниці розповіли про "найгірший день" з затримками в русі

Київ • УНН

 • 883771 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Після атаки російських окупантів на Україну 23 листопада напередодні лише 37% поїздів доїхали вчасно, розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, пише УНН.

Цитата

"Вчора був найгірший день по виконанню графіка руху пасажирських поїздів за всю історію моїх спостережень. Тільки 37% поїздів доїхали вчасно", - зазначив Камишін у Telegram.

Деталі

Водночас він вказав, що в УЗ у ці дні не відмінили жодного потяга дальнього слідування. "Жодного. Так, затримували. Деякі поїзди затримували дуже. Поїзд Краматорськ-Київ затримали майже на 16 годин. Але не відмінили жодного", - зазначив посадовець.

"За вихідні розгребемось і вийдемо на графік", - пообіцяв він.

Доповнення

Через ракетні атаки рф на енергетичну інфраструктуру 23 листопада низка поїздів Укрзалізниці відставала від графіку.

24 листопада понад 400 пасажирів рейсу Інтерсіті+ №711 з Краматорська, які провели в дорозі майже добу, прибули до Києва.

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