Лишь 25% украинцев знают, как будет работать "безвиз" со странами ЕС - опрос

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49047 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104462 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160638 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118440 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117688 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113175 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154753 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: пострадали три человека

Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: пострадали три человека

11 марта, 17:34 • 20522 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 46080 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 72827 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 112739 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 25521 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 112739 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 149624 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 158172 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 154753 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 154343 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112246 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122236 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128820 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128998 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133599 просмотра
Актуальное
Лишь 25% украинцев знают, как будет работать "безвиз" со странами ЕС - опрос

Лишь 25% украинцев знают, как будет работать "безвиз" со странами ЕС - опрос

Киев  •  УНН

 • 9591 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Лишь 25% опрошенных смогли правильно ответить на вопрос, сколько времени можно будет находиться на территории ЕС в условиях безвизового режима. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Европейского союза в Украине со ссылкой на данные исследования Киевского международного института социологии, передает УНН.

"Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, лишь 25% опрошенных смогли правильно ответить на вопрос, сколько времени можно будет находиться на территории ЕС в условиях безвизового режима. В то же время 20% респондентов считают, что безвизовый режим позволит оставаться в ЕС дольше 90 дней в любой 180-дневный период. Также у украинцев нет достаточных знаний о преимуществах биометрического паспорта. Лишь 33% респондентов назвали наличие биометрического паспорта одним из необходимых условий для пересечения Шенгенской границы без визы", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что лишь 5% сообщений в прессе на тему безвизового режима содержали аналитику, остальные - краткие отчеты о процессе получения безвиза.

"Мониторинг СМИ показывает, что в медиа немного информации о механизме безвизового режима, его преимуществ, возможностей и влияния на жизнь украинцев. Кроме того, принцип действия безвиза и правила пересечения границы окутаны мифами", - говорится в сообщении.

В Представительстве ЕС рассказали, что проведенное исследование является подготовительным этапом долгосрочной всеукраинской коммуникационной кампании, которая будет проведена до начала и после введения безвизового режима с Украиной. Целью кампании будет повысить уровень осведомленности граждан о правах и обязанностях тех, кто путешествует в ЕС, разъяснить правила пересечения границы, информировать о роли биометрического паспорта, а также о новых возможностях и преимуществах, которые даст украинцам безвизовый режим.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.

Как сообщал УНН, в Европейском парламенте объяснили условия безвизового режима с Европейским союзом для украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы