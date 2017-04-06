Лишь 25% украинцев знают, как будет работать "безвиз" со странами ЕС - опрос

"Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, лишь 25% опрошенных смогли правильно ответить на вопрос, сколько времени можно будет находиться на территории ЕС в условиях безвизового режима. В то же время 20% респондентов считают, что безвизовый режим позволит оставаться в ЕС дольше 90 дней в любой 180-дневный период. Также у украинцев нет достаточных знаний о преимуществах биометрического паспорта. Лишь 33% респондентов назвали наличие биометрического паспорта одним из необходимых условий для пересечения Шенгенской границы без визы", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что лишь 5% сообщений в прессе на тему безвизового режима содержали аналитику, остальные - краткие отчеты о процессе получения безвиза.

"Мониторинг СМИ показывает, что в медиа немного информации о механизме безвизового режима, его преимуществ, возможностей и влияния на жизнь украинцев. Кроме того, принцип действия безвиза и правила пересечения границы окутаны мифами", - говорится в сообщении.

В Представительстве ЕС рассказали, что проведенное исследование является подготовительным этапом долгосрочной всеукраинской коммуникационной кампании, которая будет проведена до начала и после введения безвизового режима с Украиной. Целью кампании будет повысить уровень осведомленности граждан о правах и обязанностях тех, кто путешествует в ЕС, разъяснить правила пересечения границы, информировать о роли биометрического паспорта, а также о новых возможностях и преимуществах, которые даст украинцам безвизовый режим.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.

Как сообщал УНН, в Европейском парламенте объяснили условия безвизового режима с Европейским союзом для украинцев.