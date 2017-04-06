Лише 25% українців знають, як працюватиме “безвіз” з країнами ЄС — опитування

“Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, проведеними Київським міжнародним інститутом соціології, лише 25% опитаних змогли правильно відповісти на питання, скільки часу можна буде перебувати на території ЄС за умов безвізового режиму. В той же час 20% респондентів вважають, що безвізовий режим дозволить залишатись в ЄС довше 90 днів в будь-який 180-денний період. Також в українців немає достатніх знань про переваги біометричного паспорта. Лише 33% респондентів назвали наявність біометричного паспорта однією з необхідних умов для перетину Шенгенського кордону без візи”, — сказано у повідомленні.

Водночас зазначається, що лише 5% повідомлень у пресі тему безвізового режиму містили аналітику, решта — короткі звіти про процес отримання безвізу.

“Моніторинг ЗМІ показує, що в медіа небагато інформації щодо механізму безвізового режиму, його переваг, можливостей та впливу на життя українців. Крім того, принцип дії безвізу та правила перетину кордону оповиті міфами”, — йдеться у повідомленні.

У Представництві ЄС розповіли, що проведені дослідження є підготовчим етапом довгострокової всеукраїнської комунікаційної кампанії, яка буде проведена до початку та після впровадження безвізового режиму з Україною. Метою кампанії буде підвищити рівень обізнаності громадян про права та обов’язки тих, хто подорожує до ЄС, роз’яснити правила перетину кордону, інформувати про роль біометричного паспорта, а також про нові можливості та переваги, які надасть українцям безвізовий режим.

Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

Як повідомляв УНН, у Європейському парламенті пояснили умови безвізового режиму з Європейським союзом для українців.