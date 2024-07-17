Лишь 12% украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен пенсии

По состоянию на июль 2024 года, менее половины украинских пенсионеров получают пенсии, которые не превышают 4 тысяч гривен. А 12,5% пенсионеров получают выплаты в более 10 тысяч гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Детали

По данным Фонда, общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,26 млн человек. Средняя пенсия равна 5 816,6 грн.

В целом размер пенсий распределяется так:

до 3000 гривен - получают 26,1% пенсионеров;

от 3001 до 4000 гривен - 17,3%;

от 4001 до 5000 гривен - 18,6%,

от 5001 до 10000 гривен - 25,5%,

свыше 10 000 гривен - 12,5%.

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По данным Пенсионного Фонда, самые большие пенсии получают в Киеве (средняя - 7 949,2 грн), Ровенской (7 255 грн) и Донецкой (7 137,78 грн) областях.

В то же время самые низкие выплаты получают пенсионеры Тернопольской области, где ее средний размер составляет 4 436,4 грн.

Напомним

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что только 9,5 миллионов украинцев платят единый социальный взнос, тогда как 11 миллионов пенсионеров получают пенсии, что создает критическую ситуацию.