Linkin Park выпустил альбом в память о Честере Беннингтоне

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 228 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 99116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101963 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102320 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116493 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103368 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105832 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112713 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117234 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123053 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Linkin Park выпустил альбом в память о Честере Беннингтоне

Linkin Park выпустил альбом в память о Честере Беннингтоне

Киев  •  УНН

 • 21033 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Американская группа Linkin Park выпустила альбом "One More Light Live" в память о фронтмене коллектива Честере Беннингтоне, который покончил с жизнью самоубийством в июле 2017 года, передает УНН со ссылкой на сайт группы.

"Мы посвятили этот альбом с выступлениями вживую нашему брату Честере, который вложил свое сердце и душу в One More Light", - сообщили музыканты.

Они поблагодарили тех, кто посетил этот тур персонально, и отметили, что надеются, что для тех, кто не смог прийти, этот альбом даст представление, насколько магические эти выступления на сцене для них шести.

Напомним, что в США состоялся концерт памяти Честера Беннингтона.

Как сообщал УНН, солист группы Linkin Park совершил самоубийство.

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