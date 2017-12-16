Linkin Park выпустил альбом в память о Честере Беннингтоне

"Мы посвятили этот альбом с выступлениями вживую нашему брату Честере, который вложил свое сердце и душу в One More Light", - сообщили музыканты.

Они поблагодарили тех, кто посетил этот тур персонально, и отметили, что надеются, что для тех, кто не смог прийти, этот альбом даст представление, насколько магические эти выступления на сцене для них шести.

Напомним, что в США состоялся концерт памяти Честера Беннингтона.

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