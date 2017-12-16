Linkin Park выпустил альбом в память о Честере Беннингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Американская группа Linkin Park выпустила альбом "One More Light Live" в память о фронтмене коллектива Честере Беннингтоне, который покончил с жизнью самоубийством в июле 2017 года, передает УНН со ссылкой на сайт группы.
"Мы посвятили этот альбом с выступлениями вживую нашему брату Честере, который вложил свое сердце и душу в One More Light", - сообщили музыканты.
Они поблагодарили тех, кто посетил этот тур персонально, и отметили, что надеются, что для тех, кто не смог прийти, этот альбом даст представление, насколько магические эти выступления на сцене для них шести.
Напомним, что в США состоялся концерт памяти Честера Беннингтона.
Как сообщал УНН, солист группы Linkin Park совершил самоубийство.