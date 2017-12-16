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Linkin Park випустив альбом у пам'ять про Честера Беннінгтона

Linkin Park випустив альбом у пам'ять про Честера Беннінгтона

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Американська група Linkin Park випустила альбом "One More Light Live" в пам’ять про фронтмена колективу Честера Беннінгтона, який покінчив із життям самогубством в липні 2017 року, передає УНН з посиланням на сайт групи.

“Ми присвятили цей альбом з виступами наживо нашому братові Честеру, який вклав своє серце та душу в One More Light", - повідомили музиканти.

Вони подякували тим, хто відвідав цей тур персонально, і зазначили, що сподіваються, що для тих, хто не зміг прийти, цей альбом дасть уявлення, наскільки магічні ці виступи на сцені для них шести.

Нагадаємо, що в США відбувся концерт пам’яті Честера Беннінгтона.

Як повідомляв УНН, соліст гурту Linkin Park вчинив самогубство.

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