Linkin Park випустив альбом у пам'ять про Честера Беннінгтона
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Американська група Linkin Park випустила альбом "One More Light Live" в пам’ять про фронтмена колективу Честера Беннінгтона, який покінчив із життям самогубством в липні 2017 року, передає УНН з посиланням на сайт групи.
“Ми присвятили цей альбом з виступами наживо нашому братові Честеру, який вклав своє серце та душу в One More Light", - повідомили музиканти.
Вони подякували тим, хто відвідав цей тур персонально, і зазначили, що сподіваються, що для тих, хто не зміг прийти, цей альбом дасть уявлення, наскільки магічні ці виступи на сцені для них шести.
Нагадаємо, що в США відбувся концерт пам’яті Честера Беннінгтона.
Як повідомляв УНН, соліст гурту Linkin Park вчинив самогубство.