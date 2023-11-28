Ликвидация последствий непогоды на Николаевщине: открыли часть автодорог и восстановили электроснабжение в почти сотне населенных пунктов

На Николаевщине коммунальщики активно работают над ликвидацией последствий непогоды - очищают автодороги и тепло- и электроснабжения. Об этом во время брифинга рассказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас открыт проезд для всех видов транспорта на следующих автодорогах: в Киев по Н-24, в Одессу по М-14, по Т-15-06 от Николаева до Березки, в Очаков и Рыбаковку - Т-15-07, Т-15-13 и Т-15-15.

Ким отметил, что для легкого транспорта проезд открыт по М-13 Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев), Р-75 Кривое Озеро - Первомайск - Доманевка, Т-15-04 Первомайск - Новоукраинка.

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В общем, за минувшую ночь, согласно данным "Николаевоблэнерго", было восстановлено питание 10 тысячам потребителей. Работы продолжаются и в ожидании еще 98 населенных пунктов и 9 частично. Всего над восстановлением электроснабжения в области работает 112 бригад АО "Николаевоблэнерго".

Отмечается, что на территории области функционируют 402 "Пункты несокрушимости", которые выполняют в том числе и функции пунктов обогрева.

Дополнение

Согласно данным ГСЧС Николаевской области из снежных заносов высвобождено 137 единиц автотранспорта, в том числе 6 автомобилей скорой медицинской помощи, эвакуировано 368 человек, в том числе 37 детей. К ликвидации последствий непогоды привлечено 64 единицы техники, 133 спасателя.

Напомним

На днях на территории Украины бушевала непогода, которую принес южный циклон. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, непогода в Украине привела к 10 погибшим и 23 пострадавшим, в том числе двух детей. Спасательные работы продолжаются, дороги расчищают, а пострадавшие регионы реагируют на перебои в электроснабжении.

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