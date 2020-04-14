Больница райцентра Черкасской области получила "защиту" для медиков от бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Шполянская районная больница, которая была выбрана одним из шести медучреждений Черкасской области для госпитализации больных коронавирусом, на днях получила средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”, передает УНН.
Сообщается, что заведение столкнулось со многими проблемами, важнейшая из которых - недостаточное количество работников. Однако медики не имеют времени на жалобы, ведь в Шполянском районе зафиксировано 4 случая коронавируса. Врачи уверяют, что сделают все возможное в борьбе с болезнью COVID-19.
"В нашем распоряжении сейчас 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, создано 15 мобильных бригад, подготовлены места для приема больных, созданы условия для полноценной работы и отдыха медперсонала", - рассказывает главный врач Шполянской районной больницы Василий Уманец.
По его словам, помощь органов власти, неравнодушных предпринимателей и граждан существенно улучшает возможности медучреждения. Василий Уманец также поблагодарил представителей агрохолдинга МХП (производитель курятины "Наша Ряба"), благотворительный фонд "МХП - Громаді" за оказанную помощь в виде большого количества средств индивидуальной защиты.
"Сегодня врачи идут на большой риск, чтобы преодолеть эпидемию и защитить здоровье каждого из нас. Мы же должны сделать все возможное для их комфортной работы, стать рукой помощи во времена неопределенности", - отмечает директор БФ "МХП - Громаді" Татьяна Волочай.
"Это была очень насыщенная неделя. Мы посетили много больниц Черкасской области, постоянно общались с медиками, передавали им различное оборудование, защитную одежду, тесты. Сегодняшняя помощь является очередным примером важности проекту "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”. Мы продолжаем совместную борьбу в преодолении пандемии и приглашаем всех присоединяться", - заключает координатор черкасского штаба от МХП Руслан Пономаренко.
Напомним, владелец МХП Юрий Косюк предоставил государству 84 млн грн финансовой помощи на преодоление эпидемии. 15 млн грн и 14 млн грн получили Винницкая и Черкасская области. В общенациональный фонд было направлено 55 млн грн.