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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Больница райцентра Черкасской области получила "защиту" для медиков от бизнеса

Больница райцентра Черкасской области получила "защиту" для медиков от бизнеса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Шполянская районная больница, которая была выбрана одним из шести медучреждений Черкасской области для госпитализации больных коронавирусом, на днях получила средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”, передает УНН.

Сообщается, что заведение столкнулось со многими проблемами, важнейшая из которых - недостаточное количество работников. Однако медики не имеют времени на жалобы, ведь в Шполянском районе зафиксировано 4 случая коронавируса. Врачи уверяют, что сделают все возможное в борьбе с болезнью COVID-19.

"В нашем распоряжении сейчас 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, создано 15 мобильных бригад, подготовлены места для приема больных, созданы условия для полноценной работы и отдыха медперсонала", - рассказывает главный врач Шполянской районной больницы Василий Уманец.

По его словам, помощь органов власти, неравнодушных предпринимателей и граждан существенно улучшает возможности медучреждения. Василий Уманец также поблагодарил представителей агрохолдинга МХП (производитель курятины "Наша Ряба"), благотворительный фонд "МХП - Громаді" за оказанную помощь в виде большого количества средств индивидуальной защиты.

"Сегодня врачи идут на большой риск, чтобы преодолеть эпидемию и защитить здоровье каждого из нас. Мы же должны сделать все возможное для их комфортной работы, стать рукой помощи во времена неопределенности", - отмечает директор БФ "МХП - Громаді" Татьяна Волочай.

"Это была очень насыщенная неделя. Мы посетили много больниц Черкасской области, постоянно общались с медиками, передавали им различное оборудование, защитную одежду, тесты. Сегодняшняя помощь является очередным примером важности проекту "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”. Мы продолжаем совместную борьбу в преодолении пандемии и приглашаем всех присоединяться", - заключает координатор черкасского штаба от МХП Руслан Пономаренко.

Напомним, владелец МХП Юрий Косюк предоставил государству 84 млн грн финансовой помощи на преодоление эпидемии. 15 млн грн и 14 млн грн получили Винницкая и Черкасская области. В общенациональный фонд было направлено 55 млн грн.

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