Лікарня райцентру Черкащини отримала "захист" для медиків від бізнесу

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Шполянська районна лікарня, яка була обрана одним з шести медзакладів Черкаської області для госпіталізації хворих на коронавірус, днями отримала засоби індивідуального захисту. Про це повідомляє "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”, передає УНН.

Повідомляється, що заклад зіштовхнувся з багатьма проблемами, найважливіша з яких – недостатня кількість працівників. Однак медики не мають часу на нарікання, адже у Шполянському районі зафіксовано 4 випадки коронавірусу. Лікарі запевняють, що зроблять все можливе у боротьбі з хворобою COVID-19.

"У нашому розпорядженні зараз 7 апаратів штучної вентиляції легень, створено 15 мобільних бригад, підготовлені місця для прийому хворих, створені умови для повноцінної роботи та відпочинку медперсоналу", – розповідає головний лікар Шполянської районної лікарні Василь Уманець.

За його словами, допомога органів влади, небайдужих підприємців і громадян суттєво покращує можливості медзакладу. Василь Уманець також подякував представникам агрохолдингу МХП (виробник курятини Наша Ряба), благодійному фонду "МХП - Громаді" за надану допомогу у вигляді великої кількості засобів індивідуального захисту.

"Сьогодні лікарі йдуть на великий ризик, щоб подолати епідемію і захистити здоров'я кожного з нас. Ми ж маємо зробити все можливе для їх комфортної роботи, стати рукою допомоги у часи невизначеності", – відзначає директорка БФ "МХП – Громаді" Тетяна Волочай.

"Це був дуже насичений тиждень. Ми відвідали багато лікарень Черкаської області, постійно спілкувалися з медиками, передавали їм різне обладнання, захисний одяг, тести. Сьогоднішня допомога є черговим прикладом важливості проєкту "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19". Ми продовжуємо спільну боротьбу у подоланні пандемії і запрошуємо всіх приєднуватися», – підсумовує координатор черкаського штабу від МХП Руслан Пономаренко.

Нагадаємо, власник МХП Юрій Косюк надав державі 84 млн грн фінансової допомоги на подолання епідемії. 15 млн грн і 14 млн грн отримали Вінницька та Черкаська області. До загальнонаціонального фонду було направлено 55 млн грн.

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