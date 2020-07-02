Больницы первой волны заполнены больными COVID-19 на 16% – Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине больницы первой волны заполнены больными коронавирусной болезнью (COVID-19) на 16%. Об этом во время брифинга в четверг сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в больницах первой волны готовы к размещению больных с COVID-19 23 353 коек. Из них занято 3 900, что составляет 16%. Всего коек в интенсивной терапии 1 919, заняты 419 коек. Из 2 400 аппаратов ИВЛ, которые находятся в больницах первой волны, сегодня больными COVID-19 заняты 94 аппарата, это составляет 3,7%", - сказал Ляшко.
По его словам, учитывая осложнение эпидситуации сейчас готовятся больницы второй волны, которые постепенно включаются для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью. Уже подготовлено 10 449 коек, из них 946 коек в интенсивной терапии.
"В больницах второй волны уже находится 542 пациента, из них 64 на реанимационных койках. Это в первую очередь касается Закарпатской и Волынской областей, где наиболее задействованы больницы второй волны", - рассказал Ляшко.
Напомним, в связи с ростом количества людей, которые госпитализируются из-за коронавирусной болезни COVID-19, в Украине начали работать над развертыванием второй волны больниц.
Отметим, что по состоянию на утро 2 июля в Украине зафиксировано почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки обнаружили 889 инфицированных.