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Лікарні першої хвилі заповнені хворими на COVID-19 на 16% – МОЗ

Лікарні першої хвилі заповнені хворими на COVID-19 на 16% – МОЗ

Київ • УНН

 • 11671 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19) на 16%. Про це під час брифінгу у четвер повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Наразі у лікарнях першої хвилі готові до розміщення хворих з COVID-19 23 353 ліжка. З них зайнято 3 900, що становить 16%. Всього ліжок в інтенсивній терапії 1 919, зайняті 419 ліжок. З 2 400 апаратів ШВЛ, які знаходяться в лікарнях першої хвилі, сьогодні хворими на COVID-19 зайняті 94 апарати, це становить 3,7%", - сказав Ляшко.

За його словами, враховуючи ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. Вже підготовлено 10 449 ліжок, з них 946 ліжок в інтенсивній терапії.

"В лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, з них 64 на реанімаційних ліжках. Це в першу чергу стосується Закарпатської та Волинської областей, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у зв’язку зі зростанням кількості людей, які госпіталізуються через коронавірусну хворобу COVID-19, в Україні почали працювати над розгортанням другої хвилі лікарень.

Зазначимо, що станом на ранок 2 липня в Україні зафіксовано майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу виявили 889 інфікованих.

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