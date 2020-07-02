Лікарні першої хвилі заповнені хворими на COVID-19 на 16% – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19) на 16%. Про це під час брифінгу у четвер повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наразі у лікарнях першої хвилі готові до розміщення хворих з COVID-19 23 353 ліжка. З них зайнято 3 900, що становить 16%. Всього ліжок в інтенсивній терапії 1 919, зайняті 419 ліжок. З 2 400 апаратів ШВЛ, які знаходяться в лікарнях першої хвилі, сьогодні хворими на COVID-19 зайняті 94 апарати, це становить 3,7%", - сказав Ляшко.
За його словами, враховуючи ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. Вже підготовлено 10 449 ліжок, з них 946 ліжок в інтенсивній терапії.
"В лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, з них 64 на реанімаційних ліжках. Це в першу чергу стосується Закарпатської та Волинської областей, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, у зв’язку зі зростанням кількості людей, які госпіталізуються через коронавірусну хворобу COVID-19, в Україні почали працювати над розгортанням другої хвилі лікарень.
Зазначимо, що станом на ранок 2 липня в Україні зафіксовано майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу виявили 889 інфікованих.