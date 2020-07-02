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Больницы Ивано-Франковска временно не будут принимать больных COVID-19

Больницы Ивано-Франковска временно не будут принимать больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16906 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Больницы Ивано-Франковска до пятницы не будут принимать пациентов с COVID-19 и направлять их в областную больницу. Об этом сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире местного радио, передает УНН.

"По состоянию на сегодня, 720 подтвержденных случаев коронавируса в городе Ивано-Франковске. За весь период времени. К сожалению, за последнее время чувствуем рост каждый день. Есть 281 человек с коронавирусом, подозрением, в наших городских заведениях, 186 - в Центральной городской клинической больнице и 95 - в Городской клинической больнице №1. В принципе, тревожные цифры, потому что почти показатель конца апреля, когда у нас был самый пик. Поэтому приняли решение на этой неделе, до пятницы, мы не будем принимать, городские учреждения, пациентов, а будем направлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу", - сказал Марцинкив.

Он отметил, что это делается для того, чтобы часть людей выписать и в дальнейшем принимать пациентов.

Напомним, по данным Минздрава, больницы первой волны заполнены больными COVID-19 на 16%.

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