Лікарні Івано-Франківська тимчасово не будуть приймати хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Лікарні Івано-Франківська до п’ятниці не будуть приймати пацієнтів з COVID-19 і скеровуватимуть їх в обласну лікарню. Про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі місцевого радіо, передає УНН.
"Станом на сьогодні, 720 підтверджених випадків коронавірусу в місті Івано-Франківську. За весь період часу. На жаль, за останній час відчуваємо ріст щодня. Маємо 281 особу з коронавірусом, підозрою, в наших міських закладах, 186 - в Центральній міській клінічній лікарні і 95 - в Міській клінічній лікарні №1. В принципі, тривожні цифри, тому що майже показник кінця квітня, коли у нас був найбільший пік. Тому прийняли рішення цього тижня, до п’ятниці, ми не будемо приймати, міські заклади, пацієнтів, а будемо скеровувати в обласну інфекційну лікарню, а також в Калуську міську лікарню", - сказав Марцінків.
Він зазначив, що це робиться для того, щоб частину людей виписати й надалі приймати пацієнтів.
Нагадаємо, за даними МОЗ, лікарні першої хвилі заповнені хворими на COVID-19 на 16%.