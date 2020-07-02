Лікарні Івано-Франківська тимчасово не будуть приймати хворих на COVID-19

"Станом на сьогодні, 720 підтверджених випадків коронавірусу в місті Івано-Франківську. За весь період часу. На жаль, за останній час відчуваємо ріст щодня. Маємо 281 особу з коронавірусом, підозрою, в наших міських закладах, 186 - в Центральній міській клінічній лікарні і 95 - в Міській клінічній лікарні №1. В принципі, тривожні цифри, тому що майже показник кінця квітня, коли у нас був найбільший пік. Тому прийняли рішення цього тижня, до п’ятниці, ми не будемо приймати, міські заклади, пацієнтів, а будемо скеровувати в обласну інфекційну лікарню, а також в Калуську міську лікарню", - сказав Марцінків.

Він зазначив, що це робиться для того, щоб частину людей виписати й надалі приймати пацієнтів.

Нагадаємо, за даними МОЗ, лікарні першої хвилі заповнені хворими на COVID-19 на 16%.