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Врачи "Охматдета" поблагодарили бренд Sleeper за переданное больнице медицинское оборудование

Киев • УНН

 • 4642154 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинский бренд Sleeper передал детской больнице "Охматдет" инфузионный шприцевый аппарат. По словам врачей, помощь поступила в момент, когда больница больше всего нуждалась в таком оборудовании. Об этом рассказала заведующая отделением интенсивной терапии НДСБ "Охматдет" Наталья Карпенко, передает УНН.

Цитата

“Все наше отделение, и вся команда “Охматдета” искренне благодарны компании Sleeper, которая в такое необходимое время - это был апрель 2022 года, разгар боевых действий в Украине, городе Киеве - подарила нам такие необходимые инфузоматы. Мы не знали, сколько будет поступать больных, мы работали 24/7. Мы готовились принимать на разных локациях кареты скорой помощи. И именно в тот момент мы нуждались в таком оборудовании”, - отметила Карпенко.

Детали

Инфузионный шприцевый аппарат позволяет автоматизировать процесс подачи лекарств и питательных веществ в организм пациента, определив четкие дозировки и период подачи. Он используется для введения анестезии, лекарств и просто питательных веществ, чтобы поддерживать жизнь пациента. Особенно полезен аппарат в процессе лечения младенцев, ведь он позволяет четко определить объем вводимых ребенку препаратов и избежать передозировки.

Напомним

В апреле прошлого года компания Sleeper провела благотворительную инициативу "Дети - наше будущее" в поддержку детей, пострадавших от боевых действий. Бренд собрал 20 тыс. долл. и приобрел аппарат для крупнейшего украинского детского госпиталя "Охматдет".

В апреле этого года Sleeper объявил благотворительную акцию по сбору средств на протезирование пострадавших в результате войны. 

Украинские Национальные Новости

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