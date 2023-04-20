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Лікарі "Охматдиту" подякували бренду Sleeper за передане лікарні медичне обладнання

Лікарі "Охматдиту" подякували бренду Sleeper за передане лікарні медичне обладнання

Київ • УНН

 • 4642155 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Український бренд Sleeper передав дитячій лікарні "Охматдит" інфузійний шприцевий апарат. За словами лікарів, допомога надійшла в момент, коли лікарня найбільше потребувала такого обладнання. Про це розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії НДСЛ "Охматдит" Наталія Карпенко, передає УНН.

Цитата

“Усе наше відділення, і вся команда “Охматдиту” щиро вдячні компанії Sleeper, яка в такий необхідний час - це був квітень 2022 року, розпал бойових дій в Україні, місті Києві - подарувала нам такі необхідні інфузомати. Ми не знали, скільки буде надходити хворих, ми працювали 24/7. Ми готувалися приймати на різних локаціях карети швидкої допомоги. І саме в той момент ми потребували такого обладнання”, - зазначила Карпенко.

Деталі

Інфузійний шприцевий апарат дає змогу автоматизувати процес подачі ліків і поживних речовин до організму пацієнта, визначивши чіткі дозування і період подачі. Він використовується для введення анестезії, ліків і просто поживних речовин, щоб підтримувати життя пацієнта. Особливо корисний апарат у процесі лікування немовлят, адже він дає змогу чітко визначити об'єм препаратів, що вводяться дитині, й уникнути передозування.

Нагадаємо

У квітні минулого року компанія Sleeper провела благодійну ініціативу "Діти - наше майбутнє" на підтримку дітей, які постраждали від бойових дій. Бренд зібрав 20 тис. дол. і придбав апарат для найбільшого українського дитячого госпіталю "Охматдит".

У квітні цього року Sleeper оголосив благодійну акцію зі збору коштів на протезування постраждалих внаслідок війни. 

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