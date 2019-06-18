Врач рассказал, как выбрать солнцезащитные очки

"Солнцезащитные очки должны буди не просто темными или цветными, а они должны защищать от ультрафиолета. Те очки, которые защищают от ультрафиолета, они имеют сертифицированный значок о том, что очки содержат пленку, покрывающую стекло или пластик, от ультрафиолета", - отметил врач.



По его словам, очки следует покупать обязательно в специализированных магазинах, оптикам, и спрашивать документы, подтверждающие наличие специальной ультра защитной пленки на очках.



При этом он добавил, что, кроме того, в оптиках есть врачи-офтальмологи, консультанты, которые помогут подобрать, например, очки-хамелеоны, которые меняют цвет в зависимости от количества ультрафиолетового облучения, а людям с глаукомой рекомендованы очки с зеленым фильтром.



Также, по совету медика, синий, голубой и красный фильтры - токсичны для сетчатки и приводят к быстрой усталости глаза.

Напомним, среди основных причин ухудшения зрения у детей - недоношенность, инфекционные болезни в раннем возрасте, наследственность, а также нарушение осанки, тогда как пользование гаджетами стоит на 12-13 месте среди таких причин.