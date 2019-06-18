Лікар розповів, як вибрати сонцезахисні окуляри
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сонцезахисні окуляри слід вибирати в спеціалізованих магазинах і обов’язково зі спеціальною плівкою, яка захищає від ультрафіолету. Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Сергій Риков в коментарі кореспонденту УНН.
"Сонцезахисні окуляри повинні буди не просто темними чи кольоровими, а вони повинні захищати від ультрафіолету. Ті окуляри, які захищають від ультрафіолету, вони мають сертифікований значок про те, що окуляри містять плівку, яка покриває скло чи пластик, від ультрафіолету", - зазначив лікар.
За його словами, окуляри слід купувати обов’язково в спеціалізованих магазинах, оптиках, і запитувати документи, що підтверджують наявність спеціальної ультра захисної плівки на окулярах.
При цьому він додав, що, крім того, в оптиках є лікарі-офтальмологи, консультанти, які допоможуть підібрати, наприклад, окуляри-хамелеони, які змінюють колір в залежності від кількості ультрафіолетового опромінення, а людям з глаукомою рекомендовані окуляри із зеленим фільтром.
Також, за порадою медика, синій, блакитний і червоний фільтри – токсичні для сітківки і призводять до швидкої втоми ока.
Нагадаємо, серед основних причин погіршення зору у дітей - недоношеність, інфекційні хвороби у ранньому віці, спадковість, а також порушення осанки, тоді як користування гаджетами стоїть на 12-13 місці серед таких причин.